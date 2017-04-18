Атомная подлодка «Казань» получилась короче, чем планировали ранее

Новейшая ударная многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М» стала на несколько метров короче. Сейчас в российском флоте есть только одна лодка этого проекта — «Северодвинск». «Казань», спущенная на воду в марте нынешнего года, была полностью перепроектирована. Об этом сообщают «Известия».

На АПЛ появились новое радиоэлектронное оборудование, энергетическая установка, многие узлы и агрегаты стали автоматизированными. Всё это позволило существенно сократить количество обслуживающих субмарину моряков.

Как рассказали в Главном штабе Военно-морского флота, «Казань» построена по обновленному проекту «Ясень–М» (это развитие субмарин проекта 885). От классического «Ясеня» она отличается более совершенным радиоэлектронным вооружением и средствами автоматизации. За счет этого длина подлодки сократилась на 10 м, а жилой отсек был урезан на 4 м.

Сейчас «Казань» спущена на воду. На ней начаты подготовительные работы к запуску атомного реактора. После этого начнутся швартовые и ходовые испытания. В следующем году корабль должен быть принят в боевой состав Северного флота.