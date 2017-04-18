В Казани откроется первая кофейня Starbucks

До конца 2017 года в Казани откроется первая точка популярной сети кофеен Starbucks. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на компанию «Starbucks Россия».

- Первая точка появится в торговом центре «Тандем». Здесь гости смогут насладиться известными во всем мире напитками Starbucks, - сообщили в компании.

Кроме того, кофейни Starbucks также появятся в «Меге» и «Парк Хаусе».

Справка



Starbucks — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тысяч торговых точек по всему миру.



В России первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. Сейчас в России открыты более 100 кофеен Starbucks в 9 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени и Самаре.