В Казани из трамвая №5 украли антивандальную камеру

В Казани из трамвая маршрута №5 неизвестный украл защищенную от вандалов видеокамеру с инфракрасной подсветкой, преступление случилось в период с утра 7 апреля до 18 часов этого же дня. Об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

- Камера стоимостью свыше 8 тысяч рублей находилась в задней части трамвая, в какой-то момент неизвестный сумел похитить ее, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Кража", идет розыск подозреваемого.