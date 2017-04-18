В Казани до городских кладбищ пустят специальные автобусные маршруты

В Казани в памятные и вероисповедальные дни — 25 апреля, 9 мая и 3 июня будут курсировать специальные автобусные маршруты до городских кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что на маршрут №201с «Проспект Победы – Самосыровское кладбище» будет назначено 15 автобусов, на маршрут №202с «Чеховский рынок – Самосыровское кладбище» - 17, а по маршруту №204с «Жилой массив Дербышки – кладбище в жилом массиве Дербышки» будет пущен 1 автобус.

Кроме того, по маршруту №205с «ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище» будут ходить 2 автобуса. А от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река будут курсировать 3 автобуса. 5 автобусов от ул.Волгоградская, 18 автобусов – от ул.Гаврилова (маршруты №№ 206с, 207с, 208с соответственно).

Также в эти дни до 10 единиц будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте №71 «Площадь Вахитова – Самосыровское кладбище».