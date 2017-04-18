В Казани ущерб от провалившейся в фонтан «скорой» оценили почти в 1 млн рублей

В Казани ущерб от провалившегося в фонтан автомобиля скорой помощи оценили в 900 тысяч рублей, передает kzn.ru.

Сообщается, что сейчас фонтан находится в неисправном состоянии и будет восстанавливаться.

Напомним, 14 апреля в казанском парке им. Горького "скорая", приехавшая на вызов, провалилась в фонтан. Пожилому мужчине стало плохо во время прогулки. На вызов приехали два автомобиля скорой помощи. Один из них провалился в фонтан. В результате были разрушены гранитные плиты, опоры, трубопроводы, форсунки, световое оборудование и решетки из композита.

Отметим, в сентябре прошлого года уже произошел похожий случай— тогда в фонтан провалился автомобиль, который привез в парк аппаратуру для детского праздника. Когда водитель автомобиля выгрузил все оборудование и решил развернуть авто, он начал сдавать назад и наехал на фонтан. В итоге конструкция не выдержала и проломилась под тяжестью автомобиля.