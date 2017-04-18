В Татарстане спасатели МЧС в водохранилище нашли окоченевший труп мужчины

Накануне в Альметьевске спасатели МЧС в водохранилище нашли окоченевший труп мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

- По улице Багиш в резиновой лодке в 100 метрах от воды был замечен труп мужчины, - сообщили в МЧС.

Позже спасатели выяснили, что в полуспущенной лодке находился мужчина в возрасте 56 лет с явными признаками окоченения.

- Тело мужчины передали сотрудникам полиции, - добавили в ведомстве.

В настоящее время причина происшествия устанавливается.