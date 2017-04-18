МВД об угонщике Land Cruiser Prado на парковке «Парк Хауса»: он нашел в куртке лишь ключи

Сегодня на пресс-конференции в МВД Татарстана прокомментировали угон Toyota Land Cruiser Prado на парковке "Парк Хауса" в минувшую субботу, выяснилось, что 33-летний угонщик нашел в украденной у водителя куртке только ключи от машины, поэтому и решил уехать из ТЦ на ней. Об этом сегодня сообщил начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта Управления уголовного розыска МВД по РТ Джавид Гасанов.

- Водитель припаркованной ранее иномарки вместе с ребенком зашел в торговый центр, куртку он оставил в неохраняемом гардеробе. Угонщик, имитируя разговор по телефону, взял из гардероба куртку и ушел. В одежде он нашел только ключи от автомобиля, уже на парковке он несколько раз нажал на брелок сигнализации, нашел нужную, сел и угнал, - рассказал представитель МВД.

В городе был объявлен план "Перехват", машину спустя несколько часов нашли во дворе на улице Гаврилова. В ходе допроса задержанный рассказал, что изначально он в торговый центр пришел не с целью угона, а просто украсть вещи небольшой ценности - куртки, кошельки, однако ему удалось похитить только куртку с ключами.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".