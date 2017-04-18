В Казани запретили левый поворот на перекрестке улиц Волгоградская и Тунакова. Об этом сообщает ГИБДД УМВД РФ по Казани.

Сообщается, что такое решение было принято в целях ликвидации мест концентрации ДТП.

Так, согласно новым правилам, двигаясь по улице Тунакова со стороны улицы Восстания в направлении улицы Волгоградская возможен поворот только направо в направлении улицы Декабристов.

А при движении по улице Волгоградской со стороны проспекта Ибрагимова ликвидирован разворот на пересечении с улицей Тунакова. Движение осуществляется в прямом направлении либо необходимо повернуть направо.

Отмечается, что в ближайшее время появятся дорожные знаки «Движение направо», «Движение прямо или направо».