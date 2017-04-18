«Зима близко»: города на юго-востоке Татарстана завалило снегом‍

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий

Этой ночью в юго-восточной части Татарстана прошел сильный снегопад, в результате которого такие города как Бугульма, Азнакаево и Бавлы оказались в буквальном смысле завалены снегом.

Пользователи соцсетей начали шутить на тему нового года и того, что "елки все-таки выбросили зря". Напомним, ранее синоптики предупреждали о том, что в республике возможен снегопад.