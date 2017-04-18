В Татарстане водитель «Нижнекамскнефтехима» заявил о бомбе в автобусе и скором ее взрыве

В Татарстане 58-летний водитель компании "Нижнекамскнефтехим" позвонил в правоохранительные органы и сообщил о бомбе в автобусе и о том, что она взорвется на территории автобуса, инцидент случился сегодня ночью. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Мужчина позвонил около 1 часа, по его словам, на одном из предприятий "НКНХ" в автобусе взорвется бомба, это должно было случиться в 5 часов. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели автобус, никаких бомб обнаружено не было, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас по данному факту идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.