Реки Казани, Москвы и Петербурга закроют на месяц из-за проведения Кубка конфедераций

Движение судов по рекам Казани, Москвы и Санкт-Петербурга с 1 июня по 4 июля будет остановлено из-за проведения Кубка конфедераций. Соответствующий приказ опубликовало Министерство транспорта РФ.

- Указанный проект ограничивает движение судов в морских акваториях и на участках внутренних водных путей Российской Федерации, прилегающих к городам или находящихся в границах городов, где будут проводится матчи Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, а также будут введены усиленные меры безопасности, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте FIFA.