Завтра АСВ начнет страховые выплаты клиентам Татагропромбанка

Завтра, 19 апреля, агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплачивать страховые возмещения вкладчикам Татагропромбанка. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Сообщается, что выплаты будут осуществляться через «Ак Барс» банк.

- За выплатой размером в 1,66 млрд рублей могут обратиться порядка 3,2 тыс человек, - говорится в сообщении.

Прием заявлений о выплатах будет осуществляться до 19 апреля следующего года.

Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком. В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании «Новая нефтехимия», бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.