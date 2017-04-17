Обзор тендеров: 129 млн на ремонт километра казанской дороги и уроки дружбы в школах

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129 миллионов за километр дороги

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ ищет исполнителя, который выполнит работы по ремонту улицы Кул Гали, на участке от улицы Комиссара Габишева до улицы Центральная. На эти цели планируют потратить около 165 миллионов рублей.

Первый этап ремонтных работ должны завершить до 10 октября 2017 года. В общей сложности предстоит привести в порядок 1 километр 280 метров дороги. То есть, ремонт 1 километра обойдется в 129 миллионов.

Автостоянка на остров-граде Свияжск

Еще один тендер от Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ. Речь идет о строительстве автомобильной стоянки вдоль автодороги "Подъезд к остров-граду Свияжск" в Зеленодольском районе.

Площадь стоянки - 16 430 квадратных метров. Ее строительство обойдется в 103 миллиона рублей. Завершить работы должны к 26 октября 2017 года.

Казанские школьники посмотрят концерт на уроке

В казанских школах проведут "Уроки дружбы и согласия". Управление образования исполкома Казани разметило тендер на организацию 27 занятий по полтора часа. Причем занятия пройдут не в классе, а в концертном зале.

Содержание урока заключается в коллективном представлении народных песен и танцев разных народов, проживающих в Казани.

Список номеров:

- танец астраханских татар;

- русская народная песня;

- выступление фольклорного ансамбля кряшен;

- грузинский танец;

- песня на иврите;

- туркменская народная песня «Ватаным»;

- азербайджанский танец;

- башкирский народный танец;

- корейский танец;

- песня “Казаным урамнары”(муз.Ф.Хабировой, сл. Ф.Гайсина)