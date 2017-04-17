В Казани из ТЦ «Азино» эвакуировали посетителей из-за пакета с обувью

Сегодня днем эвакуировали сотрудников и посетителей из торгового центра «Азино» на улице Минская из-за подозрительного пакета. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Александр.

- В 12.50 неожиданно начали эвакуацию. Причина неизвестна, - сказал Александр.

Как сообщили ProKazan в УМВД Казани, пакет, который обнаружили в торговом центре опасности не представлял.

- О подозрительном пакете в торговом центре сообщил бдительный охранник и вызвал полицию, - прокомментировал ProKazan.ru начальник отделения по связям со СМИ Рашид Хамидуллин.

По его словам, прибывшие на место саперы осмотрели пакет. Выяснилось, что опасности никакой нет.

- В пакете находились ботинки, которые покупатель забыл в торговом центре, - добавили в УМВД Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что из школы №132 на проспекте Амирхана эвакуировали тысячу человек из-за подозрительной коробки, в которой находилась разорванная мягкая игрушка.