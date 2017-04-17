СМИ: в России впервые за два года упала цена на гречку

Министерство сельского хозяйства РФ зафиксировало снижение цен на гречку впервые с 2015 года. Стоимость крупы начала опускаться осенью 2016-го. С конца августа потребительская цена гречки снизилась уже на 17,9%, пишут "Известия".

Согласно отчету министерства, в августе 2016 года стоимость гречневой крупы составляла 94,14 рубля за 1 кг и к марту 2017-го снизилась до 79,83 рубля за 1 кг.

Цена на гречку в России не опускалась с 2015 года. С июля 2015-го, когда она стоила еще 66,9 рубля за 1 кг, стоимость от месяца к месяцу только возрастала.

Прежний рост стоимости гречневой крупы, который издание называет "неоправданным", эксперты объясняют ожиданиями плохого урожая. Теперь же цены стабилизировались. У оптовиков начал скапливаться избыток, они стремятся его "сбросить", так как приходит время задуматься об освобождении места для гречки нового урожая.

Называется и ещё причина снижения стоимости: гречневая крупа активно экспортируется, и поскольку ее цена привязана к доллару, то она снижается пропорционально снижению американской валюты относительно рубля.