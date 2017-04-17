Минниханов выложил в Instagram фото с собакой-спасателем МЧС

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram фотографию, на которой он гладит собаку-спасателя МЧС (порода ретривер).

Напомним, сегодня Рустам Минниханов сопровождает главу МЧС России Владимира Пучкова, который прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Он уже осмотрел и оценил технику и вооружение МЧС Татарстана перед Кубком конфедерации 2017 года.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Апр 18 2017 в 1:45 PDT

Справка



Ретриверы — один из типов охотничьих собак. Задача собак такого типа — найти и принести охотнику подстреленную добычу неповреждённой. Собака такой породы обладает хорошим нюхом, мягким характером и мягкой челюстью.