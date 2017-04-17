Политолог Белковский: «Без федерального центра Татарстан экономически не протянет»

Политолог Станислав Белковский заявил, что конфликт с Татарстаном представляет большую угрозу для центральной власти, чем перспектива отделения регионов Северного Кавказа. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

- Больше угрозы от конфликта с Татарстаном. Федеральный центр повел наступление на финансовую систему Татарстана и тем самым поставил под сомнение вообще права этой республики распоряжаться самой собой, - считает Белковский.

По его словам, федеральный центр решил показать экономическую несамостоятельность Татарстана, обрушив несколько банков республики.

- Почему президент Татарстана может по-прежнему называться президентом, несмотря на то, что противоречит федеральному закону. И если будет записано в договоре, что он президент, то можно обойти закон. Но центр этого не хочет и действует, как всегда, своими параэкономическими методами. Снят глава Нацбанка Татарстана, то есть показано, что без федерального центра Татарстан экономически не протянет, - сказал он.

Белковский также добавил, что если в Татарстане возникнет очаг напряженности, то ситуация будет гораздо серьезнее, чем в Чечне.

- Это самая сердцевина России. Это Волга. И если мы можем рассуждать о том, что исламские регионы Северного Кавказа рано или поздно покинут состав РФ, то про Татарстан так рассуждать мы не можем, - отметил политолог.