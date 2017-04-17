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СМИ: самолет с туристами из Казани не может вылететь из Анталии

СМИ: самолет с туристами из Казани не может вылететь из Анталии
16+
Фото: скриншот видео YouTube

Самолет с туристами из Казани не может вылететь из Анталии. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».

Сообщается, что самолет с туристами в Казань должен был отправиться сегодня в 6.40 утра. Пассажиры ожидали взлета целый час, но потом их попросили покинуть борт из-за технической неисправности.

- Нам выдали талончики на питьевую воду и больше никакой информации нам не предоставили, - сообщают пассажиры.

Отмечается, что борт Boeing вместимостью до двухсот человек не был полностью заполнен. Сейчас уточняется, сколько пассажиров не могут вылететь из Турции.

По словам представителей авиакомпании «Azur Air», вылет назначен на 12.40.

Напомним, ранее стало известно, что российским авиакомпаниям сообщили о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией. Причиной таких мер называется «сложная внутриполитическая обстановка в стране». 

Люция Кашапова, 18.04.2017, 12:20
Тэги: Туризм
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Комментарии

Дмитрий18 апреля 2017, 12:32
Сделайте этот чертов оллинклюзив и никто не поедет в эту ссаную турцию никогда! И деньги будут в стране оставаться, неужели у наших коммерсантов и политиков вобще нет головы на плечах?
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Горожанин18 апреля 2017, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Сделайте этот чертов оллинклюзив и никто не поедет в эту ссаную турцию никогда! И деньги будут в стране оставаться, неужели у наших коммерсантов и политиков вобще нет головы на плечах?
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И теплое прозрачное море тоже сделайте!!! Выкопайте каначу побольше, так чтобы край за горизонтом скрывался, засыпьте берега чистым песочком, подогреватели воткните... ну атомную станцию рядом постройте, разумеется, чтоб было чем подогревать море.. Что еще... Про олинклюзив Дима уже популярно рассказал :-D
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Горожанин18 апреля 2017, 12:40
Предатели не могу вылететь от своих хоязев)))
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Горожанин18 апреля 2017, 12:48
срал я на этот самолет и на этих туристов, у меня сегодня на хлеб даже нет.........
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Горожанин18 апреля 2017, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
Сделайте этот чертов оллинклюзив и никто не поедет в эту ссаную турцию никогда! И деньги будут в стране оставаться, неужели у наших коммерсантов и политиков вобще нет головы на плечах?
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ты олигофрен сам ты ссаный и казань твоя ссаная не нужнаа втурцию давно уже регуляркой летают жри кал димон в роттебя имел понял мсосунлок?СоСИ скот ина сдохни дима
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Горожанин18 апреля 2017, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Предатели не могу вылететь от своих хоязев)))
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ТЫ дурак! мы врот тких имеем!ТУрция нам не врагВРАГИ выи вашиначальники понял???урод Т УРКИ ДРУЗЬЯ а таких как ты я нахожу и заставляю отсосатьпонял?? сосии анус своего фюрерма в рот тебя!А людям советую регуляркой летать! враги это патриоты наши олгифрены чушпаны!! котрых надо врот и меть
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Горожанин18 апреля 2017, 12:53
Ато ты в турцию полетел в расчете на талончик на питьевую воду, много воды выпил? Турция не Колыма!
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0
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Горожанин18 апреля 2017, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
срал я на этот самолет и на этих туристов, у меня сегодня на хлеб даже нет.........
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отключи интернет! на хлебб будет сраатьна тебя на нищего дурака!!ЖРИ КАЛ МОЙ хошь??ПРИДУ запихаю врот тебе свой кал сытым будешьХАХАА нищета дураки пат риоты в рот вас всех
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Горожанин18 апреля 2017, 12:54
Предатели не могу вылететь от своих хоязев)))
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Горожанин18 апреля 2017, 12:56
сказано же техническая неисправность...прибудет другой самолет и все улетят...что панику поднимать.
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Горожанин18 апреля 2017, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
сказано же техническая неисправность...прибудет другой самолет и все улетят...что панику поднимать.
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Да никто не паникует, всем кто не может уже виагры дали. Успокойтесь. Все хорошо.
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Дед18 апреля 2017, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
Предатели не могу вылететь от своих хоязев)))
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Предатели-дисиденты их не на самолёте а на катафалках нужно отправить за границу:-D
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Горожанин18 апреля 2017, 13:21
Не беда, в случае чего вернут в отель, позже вылетят на пару дней.
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Горожанин18 апреля 2017, 13:25
Фото в заголовке, поменяйте. Тут судя по всему ни причем Трансаэро и Боинг 747 с пассажировместимостью 300 +
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