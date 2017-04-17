СМИ: самолет с туристами из Казани не может вылететь из Анталии

Самолет с туристами из Казани не может вылететь из Анталии. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».

Сообщается, что самолет с туристами в Казань должен был отправиться сегодня в 6.40 утра. Пассажиры ожидали взлета целый час, но потом их попросили покинуть борт из-за технической неисправности.

- Нам выдали талончики на питьевую воду и больше никакой информации нам не предоставили, - сообщают пассажиры.

Отмечается, что борт Boeing вместимостью до двухсот человек не был полностью заполнен. Сейчас уточняется, сколько пассажиров не могут вылететь из Турции.

По словам представителей авиакомпании «Azur Air», вылет назначен на 12.40.

Напомним, ранее стало известно, что российским авиакомпаниям сообщили о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией. Причиной таких мер называется «сложная внутриполитическая обстановка в стране».