Минниханов: «В РТ не зафиксировано случаев доведения детей до суицида через соцсети»

Накануне в Казанском Кремле прошло заседание Совета безопасности РТ с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Мероприятие было посвящено вопросу о принятии мер безопасности и профилактики интернет-рисков и реализации в республике мероприятий по противодействию терроризму. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Так, открывая заседание Минниханов обратил внимание, что в последнее время наблюдается неблагоприятная обстановка в связи с распространением опасной информации, которая негативно отражается на детях.

- Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению суицидов среди детей в республике, количество попыток совершить самоубийства остаются высоким. В республике не зафиксировано случаев доведения детей до суицида через социальные сети и интернет, однако по стране такие факты появляются с пугающей частотой. Данная проблема широко освещается в СМИ, - сказал Минниханов.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Гузель Удачина, за три месяца текущего года в республике покончили с собой 3 несовершеннолетних, было предпринято 6 попыток.

- В 2011 году было совершено 27 суицидов, в 2012 — 19, в 2013 — 17, в 2014 году – 23, в 2015 году – 16, в 2016 году – 13. При этом количество незавершенных суицидов среди детей в 2014 году составило 55, в 2015 году – 60, в 2016 году 74 случая, - сказала Удачина.

Она также отметила, что сейчас дети начинают контактировать с Интернетом в возрасте от 2 до 6 лет.

- Количество детей с высоким уровнем интернет-активности по сравнению с 2013 году сегодня выросло вдвое. Если в 2013 году треть жизни в сети проводил каждый седьмой ребенок, то 2015-2016 годах – почти каждый третий, - добавила она.