В Казани мужчина со шпагой ограбил домик в конном дворе

В Казани накануне вечером 33-летний Андрей М. со шпагой напал на домик, находящийся в конном дворе, после чего ограбил его почти на 13 тысяч рублей. Об этом происшествии, случившемся около 17 часов, сообщил источник ProKazan.ru.

Конный двор находится на улице Садовая в поселке Старое Победилово, как говорится на странице конного двора в соцсетях, все желающие смогут там покататься на лошадях, пройти квесты, поиграть в ролевые игры и принять участие в фотосессиях.

По предварительным данным, мужчина зашел в помещение и, угрожая шпагой 32-летней девушке, забрал у нее строительный степлер, деньги, нож и компас, после чего скрылся.

- Общая стоимость похищенного составила около 13 тысяч рублей, по данному факту было возбуждено дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище", подозреваемый спустя полчаса был задержан в поселке Отары, - рассказали ProKazan.ru.

У подозреваемого нашли все похищенные вещи, сейчас продолжается расследование.