Президент РТ: «Как бы из-за проигрыша «Рубина» у Ильсура Метшина сердце не остановилось»

Рустам Минниханов отметил, что «Рубин» - это бренд республики, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы не было плохих результатов

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время годового собрания группы компаний «ТАИФ» не оставил без внимания и последние проигрыши футбольной команды «Рубин», передает «Реальное время».

Так, по словам Минниханова, Ильсур Метшин тоже переживает из-за проигрыша казанского клуба.

- Любая работа требует стараний. Ильсур Раисович тоже переживает. Я за него даже больше переживаю. Как бы из-за проигрыша команды («Рубина» - прим.ред) у него сердце не остановилось, - пошутил президент.

Также он добавил, что «Рубин» - это бренд республики, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы не было плохих результатов.

Отметим, что «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», которые входят в группу компаний «ТАИФ», являются генеральными спонсорами «Рубина».

Напомним, последний матч «Рубин» провел 16 апреля — тогда казанцы проиграли дома «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 23-го тура чемпионата России. У «Рубина» сейчас 28 очков, он занимает 10 строчку в таблице. В следующем матче 23 апреля «Рубин» сыграет в Самаре с «Крыльями Советами».