В историческом центре Казани выставлен на торги комплекс зданий

Начальная цена — 107,7 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений РТ выставило на торги комплекс зданий в историческом центре Казани по улице Нагорная, 6. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальная цена — 107,7 млн рублей. Шаг аукциона определен в 1 млн 184 тыс 700 рублей.

Сообщается, что торги пройдут сегодня.

Отметим, ранее в этом здании располагалась поликлиника онкологического диспансера. Сейчас медицинское учреждение располагается на улице Сибирский тракт.