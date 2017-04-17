С 26 мая авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Казани в Симферополь. Как рассказали порталу ProKazan.ru в департаменте общественных связей ПАО «Аэрофлот», рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты уже появились в продаже на сайте «Аэрофлота».

Расписание по средам и воскресеньям:

Su 6859 Казань 18.30 - Симферополь 21.15

Su 6858 Симферополь 14.50 - Казань 17.30

Расписание по пятницам:

Su 6859 Казань 19.10 - Симферополь 21.55

Su 6858 Симферополь 15.35 - Казань 18.15

Как ранее сообщалось на официальном сайте международного аэропорта «Казань», на традиционно популярный маршрут Казань-Симферополь помимо авиакомпании «Россия» в этом году заступают еще два авиаперевозчика - авиакомпания «Северный ветер» намерена выполнять перелеты по воскресеньям, а новый партнер аэропорта - авиакомпания «АЛРОСА» - по понедельникам.