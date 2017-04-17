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В Татарстане на Каме перевернулась самодельная лодка: двое погибли

В Татарстане на Каме перевернулась самодельная лодка: двое погибли
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Татарстане около Набережных Челнов накануне вечером на Каме перевернулась самодельная лодка с пятью людьми, в результате утонули двое людей - 25-летний парень и 43-летний мужчина. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах, ряд подробности рассказали пользователи соцсетей.

По предварительным данным ГУ МЧС России по РТ, компания из пяти человек выпивали спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась. Люди оказались в воде и начали звать на помощь.

Очевидцы обратились за помощью к местному жителю, у которого есть лодка с мотором, он добрался до тонущих и спас двух мужчин (30 и 27 лет) и 24-летнюю девушку, пострадавших госпитализировали.

- Двух мужчин из лодки найти не удалось, их тела продолжают искать спасатели. Поиски осложняет сильный ветер, высокие волны, быстрое течение и большое количество мусора, - отметили в МЧС.

 
Денис Зарипов, 18.04.2017, 08:59
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин18 апреля 2017, 09:13
Кама река с очень быстрым течением.
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Горожанин18 апреля 2017, 09:26
А зачем они собрались переплыть Каму? Я собираюсь переплыть Берингов пролив.
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Горожанин18 апреля 2017, 09:38
Лодка на фото выглядит вполне заводской.
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Дюма18 апреля 2017, 10:00
Во всём я вижу только рок
Лёд нам даёт стальной урок
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Горожанин18 апреля 2017, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
Лодка на фото выглядит вполне заводской.
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А нужно было, чтобы спасатели тоже на шлюпке спасали?
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Горожанин18 апреля 2017, 10:08
План Даллеса - не существует - но работает !
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Путин Вова18 апреля 2017, 10:31
Она утонула.....
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Уху евший18 апреля 2017, 10:36
В ответ на комментарий пользователя
А зачем они собрались переплыть Каму? Я собираюсь переплыть Берингов пролив.
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