В Татарстане на Каме перевернулась самодельная лодка: двое погибли

В Татарстане около Набережных Челнов накануне вечером на Каме перевернулась самодельная лодка с пятью людьми, в результате утонули двое людей - 25-летний парень и 43-летний мужчина. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах, ряд подробности рассказали пользователи соцсетей.

По предварительным данным ГУ МЧС России по РТ, компания из пяти человек выпивали спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась. Люди оказались в воде и начали звать на помощь.

Очевидцы обратились за помощью к местному жителю, у которого есть лодка с мотором, он добрался до тонущих и спас двух мужчин (30 и 27 лет) и 24-летнюю девушку, пострадавших госпитализировали.

- Двух мужчин из лодки найти не удалось, их тела продолжают искать спасатели. Поиски осложняет сильный ветер, высокие волны, быстрое течение и большое количество мусора, - отметили в МЧС.