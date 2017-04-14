В Татарстане осудили мужчину, который 1,5 года насиловал дочь бывшей одноклассницы

В Агрызском районе Татарстана осудили 35-летнего Рустема Галиева, который 1,5 года насиловал дочь бывшей одноклассницы. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - сказали в ведомстве.

Сообщается, что суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, с августа 2013 года по январь 2015 года селе Ямурзино Галиев неоднократно насиловал 13-летнюю девочку.

- Мужчина был одноклассником матери потерпевшей, поэтому девочка приходила к нему в дом играть с маленькими детьми. Осенью 2016 года девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы, - добавили в Следственном комитете.

Отметим, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.