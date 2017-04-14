В Татарстане организаторов митингов призвали согласовывать темы с властями. Поправки к республиканскому закону принял сегодня Госсовет РТ.

Сообщается, что поправки к закону представил заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Рафиль Нугуманов.

- Данные поправки к закону о митингах и шествиях направлены на повышение эффективности защиты населения от терактов, - отметил он.

Однако против поправок выступил депутат от партии КПРФ Артем Прокофьев. В ходе выступления он напомнил, что по закону в Татарстане разрешено проводить митинги не ближе в 50 метрах от 6 видов учреждений. Еще в двух учреждениях установлены ограничения по отдаленности в 200 метров.

- Таким образом, эти изменения стали ответом на протестные настроения в республике: со стороны вкладчиков обанкротившихся банков, противников системы «Платон», строительства мусоросжигательного завода в Казани. Все это будет выглядеть так, что мы не планируем решать эти проблемы, а делаем так, чтобы об этих проблемах меньше говорили, - отметил Прокофьев.

Как отметил глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, право на митинги в республике остается «в силе».

- Происходит не ужесточение закона, а его упорядочивание. Кто несет ответственность, если что-то случится? Подали заявку - а если теракт, а если провокация какая-то, а скопились люди. Так или иначе будет отвечать власть за это, - сказал Мухаметшин.

Отмечается, что поправки к закону приняли большинством голосов, «за» проголосовали 79 депутатов, 4 высказались против, 2 воздержались.