В Казани хотят «переделать» Площадь Свободы, чтобы «оживить» ее для туристов

По словам помощницы президента РТ Наталии Фишман, сейчас центр города "не живой", потому что там люди не живут и сложно даже пройти в некоторых местах

Сегодня в Иннополисе открылся воркшоп "Весенний МАРШ", в рамках которого архитекторы займутся решением необычных задач. Например, разработают варианты реконструкции площади Свободы, улиц Большая и Малая Красная, а также парков "Эрмитаж" и Фуксовского садика.

- Необходимо будет предложить свои варианты для центра Казани, где мы хотим посмотреть на пешеходные связи, - рассказала помощница Президента РТ Наталия Фишман.

Архитекторы разработают свои решения для сада "Эрмитаж", сада Фукса, Большой и Малой Красной, а также площади Свободы.

- А что вам не нравится на площади Свобободы? - поинтересовались журналисты.

- Площадь Свободы всем нравится, - ответила Фишман. - Мы все лайкаем ее в 6 утра.

По словам помощницы президента РТ, cейчас центр города "не живой", потому что там люди не живут и там сложно даже пройти в некоторых местах.

Перед архитекторами стоит задача сделать его более привлекательным для горожан и туристов.

- Никто не говорит, что эти проекты будут реализованы, но подумать об этом важно и нужно, – считает Наталия Фишман.