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СКР проверит вывод 260 млн рублей из «Анкор Банка»

СКР проверит вывод 260 млн рублей из «Анкор Банка»
16+
Фото: скриншот видео "Бизнес Online"

В МВД провели доследственную проверку по факту хищения со счетов бывшего генерального директора ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» Анатолия Сынаха 340 млн руб. После смерти бизнесмена стало известно, что с его счета в ныне лишенном лицензии «Анкор Банке», президентом которого являлся известный производитель шоколада Андрей Коркунов, исчезли 260 млн руб., которые под видом займа были выведены на постороннюю фирму. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что с заявлением в полицию обратилась вдова бизнесмена Ирина Сынах. По ее словам, ее муж долгое время дружил с создателем шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андреем Коркуновым. Поэтому он разместил в «Анкор Банке» более 260 млн рублей, где тот был президентом.

Отмечается, что исчезновение денег со счета мужа Ирина обнаружила после вступления в права наследства.

- Я не раз обращалась к сотрудникам банка, так и к самому Коркунову с требованием предоставить информацию о движении денежных средств моего супруга. Но мне лишь сообщали, что на счетах моего мужа находится не более 10 млн рублей, - рассказывает Ирина.

Однако в ходе проверки удалось установить, что все деньги были перечислены некоему ООО «Дисконт финанс» в виде займа. Причем средства ушли со счета бизнесмена в тот момент, когда он находился в больнице в Израиле, а проценты по займу ООО начало платить с даты его смерти.

В настоящее время проверка завершена, материалы дела для принятия процессуального решения направлены в следственные органы УВД Центрального округа Москвы.

Напомним, 3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию у «Анкор банка».

- «Анкор банк» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, - говорилось в тексте сообщения.

«Анкор банк» официально ограничил обслуживание юридических и физических лиц в офисах Казани. При этом с 6 февраля на руки банк выдавал не более 10 тыс. рублей.

«Анкор банк» занимает 231-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 8,86 миллиарда рублей.

Кстати

Основатель кондитерской фабрики Андрей Коркунов в июле 2006 года занялся проектами недвижимости, а в декабре того же года избавился от кондитерской фабрики. В 2008 годe он совместно с партнерами приобрел казанский банк "Татэкобанк" и возглавил его совет директоров. В 2009 году банк переименован в "Анкор. Банк сбережений". В 2010 году предприниматель занял должность президента банка. 

Люция Кашапова, 17.04.2017, 16:57
Тэги: Экономика
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