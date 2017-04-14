Доходы депутатов Госсовета РТ: от главы ПСО «Казань» до гендиректора «Метроэлектротранс»

Конец прошлой недели стал богатым на новости о доходах и имуществе татарстанских депутатов. Так, мы сообщали о том, сколько в 2016 году заработали депутаты Госдумы РФ от Татарстана (в частности, Александр Сидякин и Айрат Хайруллин), упомянули несколько отдельных депутатов местной законодательной власти.
Сегодня мы предлагаем вам подробнее изучить список депутатов Госсовета РТ, которые являются, пожалуй, самыми известными в республике. Вся информация представлена на сайте Госсовета республики.
Фарид Мухаметшин
Депутат Госсовета РТ
Председатель Государственного Совета РТ
Доход за 2016 год: 11,3 миллиона рублей
Автомобили: ГАЗ-21 «Волга» 1963 года, М-20 «Победа» 1954 года, мотовездеход «Ямаха», снегоход Арктик-КЭТ.
Недвижимость в собственности:
- земельный участок ИЖС 25,4 соток
- дом 257 квадратных метра
- дом 308 квадратных метра
- 1/3 в квартире площадью 520 квадратных метра
- 1/3 стояночного места 39 квадратных метра
Асфан Галявов
Депутат Госсоовета РТ
Гендиректор «Метроэлектротранс»
Доход за 2016 год: 2,9 миллиона рублей
Автомобили: нет
Недвижимость в собственности:
- земельный участок 6 соток
- земельный участок 13,9 соток
- жилой дом 79,2 квадратных метра
В пользовании:
- квартира 147,1 квадратных метра
Равиль Зиганшин
Депутат Госсоовета РТ
Гендиректор ПСО «Казань»
Доход за 2016 год: 163,5 миллиона рублей
Автомобили: нет
Недвижимость в собственности:
- земельный участок 12,5 соток
- дом 894 квадратных метра
- 6 нежилых помещений площадью от 52 до 530 квадратных метра
- 3 стояночных места по 21,6 квадратных метра
- иное недвижимое имущество площадью 29 424 квадратных метра
В пользовании:
- квартира 82 квадратных метра
- земельные участки 1,58 и 5 гектар
Напомним, также мы писали о том, сколько заработал ректор КФУ и экс-глава Татфондбанка.
Ильшат Гафуров
Депутат Госсовета РТ
Ректор КФУ
Доход за 2016 год: 24,1 миллиона рублей
Автомобили:
Недвижимость в собственности:
- земельный участок 26 соток
- земельный участок 15 соток
- дом 607 квадратных метра
- квартира 268,7 квадратных метра
- квартира 54,4 квадратных метра
- недвижимое имущество — 36
Роберт Мусин
Депутат Госсовета РТ
Экс-глава Татфондбанка
Доход за 2016 год: 24,1 миллиона рублей
Транспорт: мотолодка Terhi 475 Twin C (2012 года), прицеп МЗСА 817708 (2003 года).
Недвижимость в собственности:
- 6 земельных участков разных размеров, один из которых - 50 гектаров
- садовый дом 315 квадратных метра
- квартира 520 квадратных метра
- стояночное место 39 квадратных метра
В пользовании:
-15 соток земли с жилым домом размером 272 квадратных метра
- 18,9 соток земли с домом размером 1379 квадратных метра.