Доходы депутатов Госсовета РТ: от главы ПСО «Казань» до гендиректора «Метроэлектротранс»

Портал ProKazan.ru публикует данные о доходах и имуществе депутатов Госсовета республики

Конец прошлой недели стал богатым на новости о доходах и имуществе татарстанских депутатов. Так, мы сообщали о том, сколько в 2016 году заработали депутаты Госдумы РФ от Татарстана (в частности, Александр Сидякин и Айрат Хайруллин), упомянули несколько отдельных депутатов местной законодательной власти.

Сегодня мы предлагаем вам подробнее изучить список депутатов Госсовета РТ, которые являются, пожалуй, самыми известными в республике. Вся информация представлена на сайте Госсовета республики.

Фарид Мухаметшин

Депутат Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета РТ

Доход за 2016 год: 11,3 миллиона рублей

Автомобили: ГАЗ-21 «Волга» 1963 года, М-20 «Победа» 1954 года, мотовездеход «Ямаха», снегоход Арктик-КЭТ.

Недвижимость в собственности:

- земельный участок ИЖС 25,4 соток

- дом 257 квадратных метра

- дом 308 квадратных метра

- 1/3 в квартире площадью 520 квадратных метра

- 1/3 стояночного места 39 квадратных метра

Асфан Галявов

Депутат Госсоовета РТ

Гендиректор «Метроэлектротранс»

Доход за 2016 год: 2,9 миллиона рублей

Автомобили: нет

Недвижимость в собственности:

- земельный участок 6 соток

- земельный участок 13,9 соток

- жилой дом 79,2 квадратных метра

В пользовании:

- квартира 147,1 квадратных метра

Равиль Зиганшин

Депутат Госсоовета РТ

Гендиректор ПСО «Казань»

Доход за 2016 год: 163,5 миллиона рублей

Автомобили: нет

Недвижимость в собственности:

- земельный участок 12,5 соток

- дом 894 квадратных метра

- 6 нежилых помещений площадью от 52 до 530 квадратных метра

- 3 стояночных места по 21,6 квадратных метра

- иное недвижимое имущество площадью 29 424 квадратных метра

В пользовании:

- квартира 82 квадратных метра

- земельные участки 1,58 и 5 гектар

Напомним, также мы писали о том, сколько заработал ректор КФУ и экс-глава Татфондбанка.

Ильшат Гафуров

Депутат Госсовета РТ

Ректор КФУ

Доход за 2016 год: 24,1 миллиона рублей

Автомобили:

Недвижимость в собственности:

- земельный участок 26 соток

- земельный участок 15 соток

- дом 607 квадратных метра

- квартира 268,7 квадратных метра

- квартира 54,4 квадратных метра

- недвижимое имущество — 36

Роберт Мусин

Депутат Госсовета РТ

Экс-глава Татфондбанка

Доход за 2016 год: 24,1 миллиона рублей

Транспорт: мотолодка Terhi 475 Twin C (2012 года), прицеп МЗСА 817708 (2003 года).

Недвижимость в собственности:

- 6 земельных участков разных размеров, один из которых - 50 гектаров

- садовый дом 315 квадратных метра

- квартира 520 квадратных метра

- стояночное место 39 квадратных метра

В пользовании:

-15 соток земли с жилым домом размером 272 квадратных метра

- 18,9 соток земли с домом размером 1379 квадратных метра.