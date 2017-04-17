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В Казани хотят "переделать" Площадь Свободы, чтобы "оживить" ее для туристов
18:09, 17.04.201743
Сегодня в Казани ожидается 4 градуса тепла
06:15, сегодня
В Татарстане появится первое в России мусульманское телевидение
18:47, 17.04.201754
В Татарстане осудили мужчину, который 1,5 года насиловал дочь бывшей одноклассницы
18:04, 17.04.201711
ProKazan.ru посчитал, сколько стоит казанцу сходить в армию
В Татарстане организаторов митингов призвали согласовывать темы с властями
17:43, 17.04.201727
Застройщик ООО «Березовая роща», проектная декларация на палитра-казань.рф, ипотека от ПАО «Промсвязьбанк» на срок от 3 до 25 лет , сумма кредита от 500 000 до 20 млн рублей, первоначальный взнос от 0% под 13% годовых
Афиша на неделю 19-25 апреля: фитнес в парке, антикварный аукцион и "Кыся" с Нагиевым
17:12, 17.04.2017
СКР проверит вывод 260 млн рублей из «Анкор Банка»
16:57, 17.04.20172
Tele2 бросает вызов: интервью с директором казанского филиала
Доходы депутатов Госсовета РТ: от главы ПСО «Казань» до гендиректора «Метроэлектротранс»
16:50, 17.04.201730
На границе Башкирии и Татарстана в реку опрокинулся грузовик
16:41, 17.04.20172
Наталия Фишман: хотим построить в Казани парк развлечений, не уступающий "Диснейленду"
16:14, 17.04.201758
В Казани пройдет одно из самых ярких событий в мире танцев «Pulse Dance Fest 2017» (6+)
Синоптики предупреждают: в Татарстане ожидаются метель, снежные заносы и гололед
16:02, 17.04.201721
Перекрытый участок улицы Декабристов в районе Гагарина должны открыть в ближайшее время
15:46, 17.04.201714
Спикер Госсовета РТ о Мусине: «Раньше времени не можем лишить его депутатского мандата»
15:38, 17.04.201722
Оформи ОСАГО в страховом центре «Гвардейский» - получи огнетушитель в подарок
Роспотребнадзор: в России стали меньше пить и курить‍
15:36, 17.04.201710
На парковке "Парк Хауса" таксист угнал Toyota Land Cruiser Prado
15:25, 17.04.201716
СМИ: Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом»
14:59, 17.04.201710
Додо Пицца угощает пиццей (0+)
Кукмор официально стал 24-м городом Татарстана
14:23, 17.04.201711
В Татарстане пенсионер подорвал гранатой зятя, который поругался с его дочерью
14:16, 17.04.201725
В Зеленодольске осудили мужчину, который облил горючей жидкостью свою жену и поджег
13:57, 17.04.20173
Пиарщики Black Star, THE WALT DISNEY и Aviasales приедут в Казань
13:30, 17.04.20171
В РТ прокурор просит 24 года колонии для трех парней, изнасиловавших школьницу
13:14, 17.04.20179
Смерть школьницы, упавшей с лошади в Нижнекамске: СК возбудил уголовное дело
12:29, 17.04.20174
В Казани водитель Chevrolet сбил 6-летнего мальчика, перебегавшего дорогу во дворе дома
12:26, 17.04.20175
В поселке Мирный нашли труп мужчины без головы
11:56, 17.04.201712
В Казани "анархисты" разрисовали стену Кремля: возбуждено уголовное дело
11:17, 17.04.201726
В Казани назначили нового премьер-министра Татарстана
11:15, 17.04.201738
Школьники Казани попросили добавить в меню шаурму и наггетсы
10:59, 17.04.201720
В Казани избрали нового «старого» муфтия Татарстана
10:42, 17.04.201717
Пожар в Храме всех религий: возбуждено уголовное дело
10:15, 17.04.20176
СМИ: российским мотоциклистам хотят разрешить ездить между рядами
10:09, 17.04.201761
Самые успешные: места под мороженое на улице Баумана продали по 1 млн рублей за точку
09:29, 17.04.201713
Под Казанью водитель Ford насмерть сбил лося
09:03, 17.04.201725
В Казани сегодня собираются назначить нового премьер-министра РТ
08:29, 17.04.201736
В Казани сегодня ожидается сильный ветер и +11 градусов
06:55, 17.04.2017
СКА обыграл "Металлург" и стал обладателем Кубка Гагарина
18:30, 16.04.20176
Пломбир в стаканчиках и ныряние в «бассейне»: в казанском зооботсаду прошел день медведя
18:23, 16.04.201714
В Татарстане нашли повешенным парня, которого искали с осени
16:17, 16.04.201730
Житель Татарстана пострадал в смертельном ДТП с двумя микроавтобусами в Кировской области
15:19, 16.04.201711
В Татарстане разыскивают женщину, подкинувшую новорожденного ребенка
13:50, 16.04.201713
"Мисс Россия-2017" стала блондинка из Свердловской области
11:14, 16.04.201726
Жителям России разрешили получить заграничный и обычный паспорта со скидкой
10:49, 16.04.201710
Под Казанью задержали мужчину, надругавшегося над девочкой из Украины на кладбище
10:10, 16.04.201710
Минниханов поздравил православных Татарстана с Пасхой
09:48, 16.04.201731
В Татарстане 11-летняя девочка погибла, упав с лошади
09:12, 16.04.201727
"Рубин" проиграл очередной матч и установил антирекорд посещаемости сезона
08:52, 16.04.201750
В Казани сегодня ожидается +7 градусов
08:49, 16.04.20171
Отдых в Феодосии. Крым
21:31, 15.04.2017
Ректор КФУ в 2016 году заработал почти в 2 раза больше, чем в 2015 — 24 миллиона рублей
18:20, 15.04.201772
Жители Казани вышли на митинг против мусоросжигательного завода и выдвинули 9 требований
17:56, 15.04.201748
В Казань доставят Благодатный огонь из Иерусалима
16:30, 15.04.201734
ProKazan.ru публикует фотографии Ту-144, который ночью перевезли с Дементьева на Четаева
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31 млн в год, квартира 520 «квадратов» и не только: все об имуществе экс-главы Татфндбанка
13:50, 15.04.201766
Пожар в историческом заброшенном здании на Марджани: в МЧС назвали вероятную причину
12:59, 15.04.20171
35 улиц Казани, на которых в ближайшее время будет ограничено движение
09:56, 15.04.201717
280 миллионов, MERSEDES-BENZ и дома: сколько заработали и нажили депутаты Госдумы РФ от РТ
09:08, 15.04.201779
В Татарстане резко выросло количество людей, которые берут ипотеку
08:48, 15.04.201759
В выходные в Казани станет прохладнее, ожидается дождь, гололед и мокрый снег
06:15, 15.04.201710
Строительство гаража
22:10, 14.04.2017
Сегодня ночью по улицам Казани провезут самoлет Tу-144
22:08, 14.04.201716
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
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Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
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09:56, 29.07.2016
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12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
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14:41, 29.04.2016
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Сегодня в Казани ожидается 4 градуса тепла

Сегодня в Казани ожидается 4 градуса тепла
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня в Казани будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 4-6 гр. тепла. 

Люция Кашапова, 18.04.2017, 06:15
Тэги: Погода
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