Сегодня в Казани ожидается 4 градуса тепла

Сегодня в Казани будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 4-6 гр. тепла.
Сегодня в Казани будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 4-6 гр. тепла.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
|Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболеть
|Постоянно ношу медицинскую маску
|Чаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
|Избегаю большого скопления людей
|Чаще проветриваю помещение
|Я уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать