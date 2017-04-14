Наталия Фишман: хотим построить в Казани парк развлечений, не уступающий «Диснейленду»

Президент Татарстана идею поддержал

В столице Татарстана - прямо в черте города - может появиться грандиозный парк развлечений. Об этом сегодня рассказала помощница президента РТ Наталия Фишман. По ее словам, эту идею уже презентовали Рустаму Минниханову, и он ее поддержал.

- Парк Көй (в переводе с татарского это слово можно перевести как "мелодия" - прим. автора) - это невероятный парк развлечений, который мы запланировали сделать, - рассказала Наталия Фишман. Мы мечтаем получить для него статус особо экономической зоны туристического типа, привлечь достаточное количество предпринимателей.

Подробности будущего парка держат в секрете. Известно лишь, что это проект вице-мэра Казани Евгении Лодвиговой. Она прорабатывала его, так как является человеком, который отвечает за развитие туристической инфраструктуры.

По словам Фишман, Рустам Минниханов этот проект тоже поддержал, поэтому у парка большой потенциал.

- Диснейленд - не меньше, - сказала Наталья Фишман. - Нам меньшее не интересно.

К проекту парка планируют привлечь консультанта. Это архитектор из Берлина Даниэль Дендра, у которого есть опыт работы над жилыми кварталами и башнями-небоскребами в Испании, Дубае и Австралии, а также опыт в создании парков развлечений.

В мае он приедет в Казань.

- Давайте посмотрим, порисуем, просчитаем и потом будет о чем говорить, - добавила Наталья Фишман.