Синоптики предупреждают: в Татарстане ожидаются метель, снежные заносы и гололед

19-21 апреля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

- На территории республики ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости, - говорится в сообщении.

20 и 21 апреля будет дуть сильный ветер, порывы которого будут достигать до 17-22 м/с. Ночью местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Так, завтра, 18 апреля, в Казани ожидается облачная погода. Ветер западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью от -1 до +1 гр.тепла. Максимальная температура воздуха днем 4-6 гр. тепла.