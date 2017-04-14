Роспотребнадзор: в России стали меньше пить и курить‍

По итогам 2016 года Роспотребнадзор зафиксировал снижение потребления алкоголя и табака в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

- На 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом «алкоголизм», и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учёте в лечебно-профилактических организациях, — говорится в документе.

В материале также отмечается, что распространённость потребления табака среди взрослого населения России снизилась на 39%.

В январе в Роспотребнадзоре подсчитали, что, по сравнению с 2009 годом, россияне стали пить на треть меньше. В 2017-м среднедушевое потребление алкоголя в России составило более 10 литров на человека в год, а шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного.