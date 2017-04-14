Спикер Госсовета РТ о Мусине: «Раньше времени не можем лишить его депутатского мандата»

Пока суд не признает экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина виновным, его депутатский мандат не будет сложен. Об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в Госсовете РТ спикер Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

- По закону депутатский мандат не может быть отозван, пока не будет вердикта суда: виновен он или нет. Заочно или раньше времени мы не можем принять решение по лишению его депутатских полномочий, если он не сдаст депутатский мандат добровольно, - сказал Мухаметшин.

Как отметил Фарид Мухаметшин, если решение суда о признании его виновным вступит в силу, то депутатский мандат будет сложен.

Напомним, ранее сообщалось, что «Единая Россия» приостановила членство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в партии. Такое решение было принято на заседании казанского местного политсовета партии 6 марта текущего года.

3 марта экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин был арестован. 52-летний Роберт Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, Татфондбанк заключил с Центральным банком договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года.

В тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» (бенефициар Р.Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 млрд рублей. В итоге кредит не был возвращен.

Сам Мусин заявил о своей невиновности.