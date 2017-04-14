В Казани назначили нового премьер-министра Татарстана

Им стал вице-премьер республики Алексей Песошин

Сегодня, 17 апреля, на заседании Государственного совета РТ назначили нового премьер-министра Татарстана. Им стал вице-премьер республики Алексей Песошин.

Кандидатуру на пост нового премьер-министра республики взамен покинувшего этот пост Ильдара Халикова внес президент РТ Рустам Минниханов.

Напомним, ранее, 3 апреля, Рустам Минниханов отправил премьер-министра РТ Ильдара Халикова в отставку, удовлетворил обращение об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Ильдар Халиков после ухода в отставку возглавил АО "Управляющая компания «Татэнерго»". Халиков объяснил,что решение было принято давно, а кризис в банковской сфере только отсрочил его реализацию. Чиновник работал на должности премьера с 2010 года.

Справка



Алексей Валерьевич Песошин родился 9 декабря 1963 г. в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности «Инженер-механик». В 2007 году был заместителем генерального директора ЗАО холдинговая компания «Золотой колос» - директор ООО Управляющая компания «Приволжская продовольственная корпорация». С 2010 по 2014 гг. - руководитель исполнительного комитета Казани. С 2014 года занимал пост первого заместителя премьер-министра РТ.