Школьники Казани попросили добавить в меню шаурму и наггетсы

Власти рассмотрят их пожелание и, возможно, внесут соответствующие изменения

В Казани школьники попросили добавть в меню столовых шаурму, наггетсы и другие современные блюда, соответствующие сообщения ученики из школы № 179 разместили в разделе "Отзывы" приложения "Поел и доволен". Об этом рассказала сегодня гендиректор МУП "Департамент продовольствия и социального питания" Гузель Ананьев.

Власти рассмотрят их пожелание и, возможно, внесут соответствующие изменения. Среди других предлагаемых изменений - внести халяльное меню в ряде школ.

Главная проблема опрошенных школьников — остывшие блюда. Обеды в столовых накрываются заранее, потому что перемены короткие. По данным запущенного голосования об организации питания, все учащиеся отметили нехватку времени на полноценное питание и большие очереди.

- Это еще раз подтверждает необходимость продления школьных перемен и разработки графика приема пищи с учетом посадочных мест в обеденном зале. Также считаем необходимым при проведении капитальных ремонтов в школах учитывать потребность в увеличении площадей под посадочные мест в школьных столовых, — заявила Ананьева.

Мэр Казани Ильсур Метшин похвалил начинание департамента и велел начальнику управления образования Ильсуру Хадиуллину рассмотреть возможность увеличения перемен.

- К этому нужно взвешенно подходить, посоветоваться, — сказал Метшин.

Кстати



Мобильное приложение "Поел и доволен" размещено в открытом доступе на платформах Google play и App store, каждый школьник может скачать его бесплатно. Для того чтобы начать пользоваться приложением, надо ввести номер и пароль образовательной карты. Приложение имеет несколько разделов, прежде всего, это анкетирование. На интерактивной карте города обозначена каждая школа. По результатам анкетирования выстраивается рейтинг школ.