В Казани сегодня ожидается сильный ветер и +11 градусов

Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погодных условий в республике.

17 апреля местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами до 17 м/с, днем в отдельных районах до 17-22 м/с (в Казани до 17 м/с); местами на дорогах возможно образование гололедицы.

В Казани сегодня днем ожидается от +8 до +11 градусов.