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Минниханов поздравил православных Татарстана с Пасхой

Минниханов поздравил православных Татарстана с Пасхой
16+
Фото: prav.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба правительства РТ

- Уважаемые православные сограждане. Поздравляю Вас с окончанием Великого поста и праздником Воскресения Христова. Вновь сердца православных верующих наполняются светлым пасхальным настроением, а дома — ароматом свежеиспеченных куличей, - говорится в тексте.

По словам Минниханова, православный праздник олицетворяет собой духовное пробуждение, учит любить ближнего, жить в мире и согласии.

 
Н. Вильданов, 16.04.2017, 09:48
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Горожанин16 апреля 2017, 10:15
Пустые слова на фоне коррупции..
2
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Горожанин16 апреля 2017, 10:27
Христос Воскрес!
1
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Горожанин16 апреля 2017, 10:27
В ответ на комментарий пользователя
Христос Воскрес!
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Воистину воскрес)))
1
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Сталин16 апреля 2017, 10:30
Жалко что нет такого праздника что бы научил бы чиновников не Воровать...
0
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Горожанин16 апреля 2017, 10:36
В ответ на комментарий пользователя
Воистину воскрес)))
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Вечер вам в хату.
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Горожанин16 апреля 2017, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
Вечер вам в хату.
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Колхозное чмо или парашу чисти
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Горожанин16 апреля 2017, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
Колхозное чмо или парашу чисти
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Найух пошел.
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