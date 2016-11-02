В Казани сегодня ожидается +7 градусов

В воскресенье, 16 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный ночью до 16 м/с, днем до 20 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст. Влажность воздуха — 65%.

В Казани температура воздуха днем от +5 до +7 градусов.