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Ректор КФУ в 2016 году заработал почти в 2 раза больше, чем в 2015 — 24 миллиона рублей

Ректор КФУ в 2016 году заработал почти в 2 раза больше, чем в 2015 — 24 миллиона рублей
16+
Фото: КФУ

Ректор КФУ, депутат Госсовета РТ, Ильшат Гафуров заработал за 2016 год 24,1 миллиона рублей, тогда как в в 2015 -  чуть больше 13,1 миллионов. Ректор владеет двумя земельными участками, домом в 607 квадратных метра, двумя квартирами (268,7 и 54,4 квадратных метра).

Жена Гафурова за год заработала 2 миллиона рублей, она владеет земельным участком, квартирой в 49,8 квадратных метра, долей в двух нежилых помещениях, гаражом, а также одной третью части квартиры в Испании площадью в 129,3 квадратных метра. Также у нее в собственности находятся баня и хозблок.

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280 миллионов, MERSEDES-BENZ и дома: сколько заработали и нажили депутаты Госдумы РФ от РТ. 

Женя Потехина, 15.04.2017, 18:20
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин15 апреля 2017, 18:26
Два ляма в месяц??? Это что, официальная зарплата ректора КФУ??? Или как???
Лучший комментарий
1
43
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Горожанин15 апреля 2017, 18:29
Тогда, откуда взялась средняя зарплата в татарСтане - 28000-32000 в месяц???
0
16
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Горожанин15 апреля 2017, 18:35
Нельзя сориться федеральному чиновнику с местным министром.
Ответный удар присылают.
0
8
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ага15 апреля 2017, 18:35
Вот так и живут "настоящие патриоты"! Пиплу "чешут" про привлечение инвесторов и импортозамещение, а у самих недвижка в Испаниях.
0
23
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Уху евший15 апреля 2017, 18:40
Проказа тгавит :-)
1
5
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Горожанин15 апреля 2017, 18:45
Больше чем заработал Великий.
0
5
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин15 апреля 2017, 18:48
И после всего этого у чиновников хватает наглости говорить о средней зарплате?
0
24
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Горожанин15 апреля 2017, 18:49
Не совсем ясно... Он же депутат, а депутатам нельзя бизнесом заниматься. Значит, это у него официальные зарплаты ректора + депутата? Я чумею... Преподаватели в КФУ тоже миллионы получают?
0
25
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Горожанин15 апреля 2017, 18:59
Давайте не будем использовать термин "заработал". Это как нужно работать, одновременно лекции читать во все аудиториях разом, а по ночам полы намывать в них же? Скажем "получил доход".
0
20
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Горожанин15 апреля 2017, 19:04
Не человек,,, электровеник!
0
8
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горожанин15 апреля 2017, 19:37
Пашет как электродед.
1
9
Согласны с автором?
горожанин15 апреля 2017, 19:41
Он, как бы, ректор КГУ, а не директор гпту.
7
2
Согласны с автором?
горожанин15 апреля 2017, 19:42
У Димона официальная з/п 550 000 руб/мес.
0
3
Согласны с автором?
Чубайс15 апреля 2017, 19:54
Надо вводить расстрел за воровство бюджетных денег!
1
13
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 20:07
Жадность просто, с каждым годом растет. А народу говорят -кризис. Чудо ректор. У него наверно сотрудники получают или как он ''зарабатывают '' то же не хило. Или всё таки он под себя гребет и пользуется служебным положением?
0
8
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ректор15 апреля 2017, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Два ляма в месяц??? Это что, официальная зарплата ректора КФУ??? Или как???
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Скромность - это моя отличительная черта! Сразу после красоты и гениальности, конечно...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 20:17
В ответ на комментарий пользователя
Два ляма в месяц??? Это что, официальная зарплата ректора КФУ??? Или как???
Развернуть
денег нет, но вы держитесь
0
5
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Жадность просто, с каждым годом растет. А народу говорят -кризис. Чудо ректор. У него наверно сотрудники получают или как он ''зарабатывают '' то же не хило. Или всё таки он под себя гребет и пользуется служебным положением?
Развернуть
Когда что-то происходит, неожиданное, то, наверно, уже через неделю эфир не заваливают какими-то секретными хрониками.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 20:33
И всё таки, однозначно есть тема для СК РФ.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 20:46
До сих верите в кризис?!!! Это нас только обманывают что типа кризис, в других странах нет никакого кризиса абсолютно!
0
6
Согласны с автором?
Правдоед15 апреля 2017, 21:19
Задолбали эти улыбчивые дяденьки, зарабатывающие на госдолжностях в пять раз больше за год, чем работяга за всю жизнь.
0
3
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Уху евший15 апреля 2017, 21:22
В ответ на комментарий пользователя
Надо вводить расстрел за воровство бюджетных денег!
Развернуть
У тебя кагбэ ник противоречит лозунгу B-|
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
денег нет, но вы держитесь
Развернуть
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 22:08
Вот не надоело лезть в чужой карман? Совести вообще нет похоже! в каждую дырку без мыла!!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 22:08
В ответ на комментарий пользователя
денег нет, но вы держитесь
Развернуть
дятел
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 22:11
В ответ на комментарий пользователя
Два ляма в месяц??? Это что, официальная зарплата ректора КФУ??? Или как???
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Он похоже собрал сам ракету и на луну слетал , там воткнул татарстанский флаг и благополучно вернулся назад .:-D
0
0
Согласны с автором?
Фёдор15 апреля 2017, 22:12
ВОР
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
Вот не надоело лезть в чужой карман? Совести вообще нет похоже! в каждую дырку без мыла!!
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И не говори . каждый месяц счетфактура приходит , налоговики , за то что коммуняки для своих потомков строили , чтоб они благами пользовались и нужды не знали налогом обложили и т.д. Все в чужой карман залезть хотят и его обчистить :-D
1
0
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Горожанин15 апреля 2017, 22:18
В ответ на комментарий пользователя
И не говори . каждый месяц счетфактура приходит , налоговики , за то что коммуняки для своих потомков строили , чтоб они благами пользовались и нужды не знали налогом обложили и т.д. Все в чужой карман залезть хотят и его обчистить :-D
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минус тебе
0
0
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Горожанин15 апреля 2017, 22:18
В ответ на комментарий пользователя
Он, как бы, ректор КГУ, а не директор гпту.
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Тебе чем директор ГПТУ не угодил , по что его унижаешь ? Пользы то от ремесленников больше , чем от профессии полировки штанов на стуле.
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