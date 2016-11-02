Ректор КФУ в 2016 году заработал почти в 2 раза больше, чем в 2015 — 24 миллиона рублей

Ректор КФУ, депутат Госсовета РТ, Ильшат Гафуров заработал за 2016 год 24,1 миллиона рублей, тогда как в в 2015 - чуть больше 13,1 миллионов. Ректор владеет двумя земельными участками, домом в 607 квадратных метра, двумя квартирами (268,7 и 54,4 квадратных метра).

Жена Гафурова за год заработала 2 миллиона рублей, она владеет земельным участком, квартирой в 49,8 квадратных метра, долей в двух нежилых помещениях, гаражом, а также одной третью части квартиры в Испании площадью в 129,3 квадратных метра. Также у нее в собственности находятся баня и хозблок.

Читайте по теме:



- Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин, согласно опубликованной декларации, заработал в 2016 году 31,1 миллиона рублей. В его собственности находится 6 земельных участков разных размеров, один из которых - 50 гектаров, садовый дом, квартира размером 520 квадратных метра и стояночное место размером 39 квадратных метра. Из движимого имущества - мотолодка Terhi 475 Twin C (2012 года), прицеп МЗСА 817708 (2003 года).



- 280 миллионов, MERSEDES-BENZ и дома: сколько заработали и нажили депутаты Госдумы РФ от РТ.