В Казань доставят Благодатный огонь из Иерусалима

В Благовещенский собор Казанского Кремля из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят Благодатный огонь, который сошел сегодня, накануне Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Сегодня, в Великую Субботу, примерно в 14:17 по московскому времени в Иерусалиме в храме Гроба Господня по милости Божией прои​зошло чудо схождения Благодатного огня. Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III передал чудесный огонь верующим, в том числе членам делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит его специальным рейсом в Россию.

По традиции в дни празднования Воскресения Христова Благодатный огонь прибудет в Казань. Святыню встретят перед Великой вечерней в день праздника Пасхи. Торжественное пасхальное богослужение в Благовещенском соборе возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.