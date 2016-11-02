Пожар в историческом заброшенном здании на Марджани: в МЧС назвали вероятную причину

Недействующее двухэтажное заброшенное деревянное здание с заколоченными окнами на улице Марджани, 44, загорелось 12 апреля не по причине поджога. Об этом сегодня сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Каких-либо следов легковоспламеняющейся или горючей жидкости на месте очага пожара не обнаружено.

Таким образом, наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, - рассказали в МЧС.

Отметим, что данное здание не эксплуатируется уже около 5 лет. В здании периодически находились люди без определенного места жительства. за это время в здании и на территории скопилось большое количество бытового мусора.

- В ходе осмотра места пожара установлено, что доступ посторонних лиц на территорию здания не ограничен. Оконные проемы забиты досками, входная деревянная дверь в здание заколочена со стороны ул.Ш.Марджани, с задней части входная дверь открыта настежь, - прокомментировали в МЧС.

Для справки



Согласно списку культурного наследия (памятников истории и культуры) Министерства культуры РТ, дом является памятником архитектуры «Дом Б-Ф.Я. Багаутдиновой (Марджани) – Б-Х.Ш.Апанаевой, 1873 г., арх. П.И.Романов».