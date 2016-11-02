В выходные в Казани станет прохладнее, ожидается дождь, гололед и мокрый снег

Сегодня, 15 апреля, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный умеренный до сильного. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружаюзей среды РТ, максимальная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла.

Об ухудщении погоды также предупреждает ГИБДД РТ.

- 15 и 16 апреля прогнозируется осадки в виде дождя, ночью понижение температуры до -3°C. В связи с перепадом температур на дорогах возможно образование гололедицы. Во избежание возникновения ДТП при ухудшении погодных условий Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам, сменившим зимние шины на летние, быть предельно внимательными, увеличить дистанцию и боковой интервал.



Водителям большегрузных транспортных средств, выбирая скорость движения, следует помнить о том, что увеличение массы автомобиля ведет к увеличению тормозного пути. При ухудшении сцепных свойств дорожного покрытия тормозной путь увеличивается в разы.

Напомним, в пятницу температура воздуха в Казани достигала 15 градусов тепла.