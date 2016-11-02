Стали известны доходы Путина и Медведева в 2016 году

Доход президента России Владимира Путина в 2016 году составил 8 млн 858 тысяч рублей против 8 млн 891 тысяч рублей в 2015 году, сказано в декларации.

В собственности президента, согласно отчету, находится земельный участок площадью 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у Путина находится квартира в 153 кв. м и гаражное место. Президент также владеет транспортными средствами ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива" и автомобильным прицепом "Скиф".

Декларированный годовой доход Дмитрия Медведева в 2016 году составил 8 млн 586 тысяч рублей. В 2015 году его доход был равен 8 млн 767 тысяч рублей. Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована как собственность Медведева и в пользовании его супруги Светланы, теперь находится в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.

За Медведевым числится земельный участок площадью 47 соток, арендованный на 49 лет. Он также владеет автомобилями ГАЗ 20 и ГАЗ 21.

Декларированный доход Светланы Медведевой составляет ноль рублей.