В Казани арестовали главу Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана

Он пробудет в СИЗО как минимум до 12 июня 2017 года

Сегодня Вахитовский райсуд Казани арестовал 12 июня 2017 года президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Халиуллин был задержан вчера по подозрению в причастности к мошенническому хищению в 2014-2015 годах субсидий по программе «Лизинг-грант». Согласно материалам уголовного дела, действовала целая преступная группа, ущерб может составлять более 20 млн руб.

Сам он заявил, что не считает себя виновным, его адвокаты попросили меру пресечения не связанную с лишением свободы, однако судья отправил подозреваемого в СИЗО.

По данным МВД, один из участников преступной группы, являясь членом Конкурсной комиссии при Министерстве экономики, предлагал получение незаконных субсидий за денежное вознаграждение в размере 30 процентов от полученного гранта.

Ранее, в январе 2017 года, суд арестовал супругу Хайдара Халиуллина - Марину Халиуллину, которую подозревают в причастности к хищениям бюджетных средств по республиканской программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса "Лизинг-грант". Уголовное дело в отношении Марины Халиуллиной возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере.