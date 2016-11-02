СМИ: четверть семей в России не оформляют материнский капитал

В среднем около четверти российских семей пренебрегают выплатами за рождение детей. Так, по данным газеты «Известия», в 2014 году доля незаинтересованных в маткапитале составил 27%.

В Росстате видят два возможных объяснения: либо положенная сумма незначительна для получателя, либо не подходят способы, которыми она может быть потрачена. При этом отмечается, что после решения выплачивать часть маткапитала наличными, количество обращений заметно выросло.

Другие эксперты называют среди причин бюрократические трудности, связанные с оформлением маткапитала, а также неосведомленность граждан о программе.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин приостановил индексацию материнского капитала до 2020 года — закон вступит в силу с 1 января 2018 года. После минтруд РФ предложил продлить программу материнского капитала до конца 2023 года. Об этом заявил замглавы минстроя России Никита Стасишин, отметив, что ведомство поддерживает эту инициативу.