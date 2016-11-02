В Татарстане нашли подростков, которые смеялись над женщиной, повисшей на краю балкона

Поручение проверить появившуюся в Сети видеозапись со школьниками дал прокурор РТ Илдус Нафиков

В Заинске прокуратура по поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова провела проверку видеозаписи, на которой видно, как 50-летняя женщина упала с балкона четвертого этажа, при этом находившиеся рядом подростки снимали ее на видео и смеялись, школьников, которые снимали инцидент на видео, нашли. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

Напомним, инцидент случился днем 18 марта, женщина повисла на высоте четвертого этажа, зацепившись руками за кирпичную кладку балкона. Перед этим она пришла в гостях вместе с мужем, с которым в какой-то момент поругалась. В итоге женщина сначала решила выпрыгнуть с балкона, однако потом передумала и повисла на нем. Женщина громко кричала, однако помощи так и не дождалась. Более того, подростки, ставшие свидетелями происшествия, могли только громко хохотать и снимать все на видео.

- Да это смешно же... Я больше не могу..., - сквозь смех говорил один из подростков.

В итоге женщина упала, не сумев больше держаться. Лишь только после этого свидетели начали вызывать экстренные службы, врачи госпитализировали женщину, которая получила серьезные травмы.

Данный инцидент стал возможным в виду недостаточной воспитательно-профилактической работы с учащимися школ. В связи с этим поступок школьников стал предметом обсуждения на внеочередном заседании рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних под председательством прокурора города Рината Каримова. На заседание были приглашены и заслушаны как сами подростки, ставшие авторами видео, так и их родители, директора школ и классные руководители.



Руководством школы с каждым из подростков и их родителями также проведены профилактические беседы в индивидуальном порядке, - сообщили в прокуратуре.

Также директорам трех школ города были внесены представления с требованием активизировать воспитательно-профилактическую работу со школьниками.