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Клиенты Татфондбанка поедут просить деньги у Путина с Казанской иконой Божией Матери

Клиенты Татфондбанка поедут просить деньги у Путина с Казанской иконой Божией Матери
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Фото: "Реальное время"

Пострадавшие клиенты Татфондбанка, «ИнтехБанка» и Тимер банка намерены поехать в Москву на праздник Пасхи, чтобы обратиться с просьбой к президенту России Владимиру Путину. С собой они возьмут Казанскую икону Божией Матери. Об этом они сообщили в группе в соцсети.

- Практически Казанская икона Божией Матери является символом города Казани и пострадавшие клиенты возлагают надежду, что именно присутствие иконы обратит и сконцентрирует внимание президента РФ Владимира Путина на масштабах человеческого горя, которое обрушилось на судьбы клиентов в результате краха банков Татарстана с государственным участием, - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшие клиенты надеются, что встреча с президентом России именно в таком формате повлияет на развитие событий в плане возмещения потерянных денег.

Напомним, 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка, и открыл конкурсное производство.

По подсчетам временной администрации сумма долгов Татфондбанка составила 189 млрд рублей. Недостаток имущества составил 118 млрд, реальная стоимость активов банка составила 27 млрд 784 млн, рассказали представители ЦБ.

Признание Татфондбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом. Напомним, что 30 марта ЦБ РФ объявил о начале приема требований кредиторов банка.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".

Люция Кашапова, 14.04.2017, 16:46
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин14 апреля 2017, 16:53
1905 год напомнило.
0
18
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Ильнур14 апреля 2017, 17:03
Если сядет халиков метшин мусин абдулхаков миник гаи. Хабибуллин мчс. Каримуллин с сыном С кофискацией то можно. И подождать денешкоф:)
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1
24
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Анатолий14 апреля 2017, 17:03
При чем здесь икона и Татфондбанк? Люди совсем уже с ума сходить начали?
7
15
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Горожанин14 апреля 2017, 17:12
Что я сейчас прочитал?
0
6
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Горожанин14 апреля 2017, 17:14
Ну на всякий случай,если прокатит,отсигнальте мне,тоже чё нить попрошу,по братски
1
5
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Денис14 апреля 2017, 17:31
Все резко начали в Бога верить?
1
6
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Горожанин14 апреля 2017, 17:37
ТИМЕР то зачем приплели???? только вчера там был- все нормально у них, работают, деньги без вопросов отдают
4
1
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Горожанин14 апреля 2017, 17:44
Челобитную царю-батюшке несут.
0
10
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Горожанин14 апреля 2017, 17:45
Серьезно? Это взрослые адекватные люди? Пусть тогда помолятся у иконы, вдруг с неба бабло упадет в неведомых доселе количествах
6
7
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Горожанин14 апреля 2017, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Все резко начали в Бога верить?
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Эти люди только в Бога и верят. В экономике не разбираются, зато с иконой пройтись - самое то. Можно еще подорожник приложить
5
5
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Антоша14 апреля 2017, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Все резко начали в Бога верить?
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Стыдно-то каааааак. Адекватных людей в свой цирк привлечь пытаются. Ну их в пень... Не пойду больше на их митинги. Боролся с мусоросжигающим заводом, вот и буду дальше своей деятельностью заниматься.
9
5
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Горожанин14 апреля 2017, 17:59
Пусть идут и борятся!Молодцы!Что им ещё делать?Как могут,так и привлекают внимание к своей проблеме.Хоть с иконой,хоть с чем.
0
11
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Горожанин14 апреля 2017, 18:14
А если АкБарс сдуется,потом с чем поедут?С Кораном?
2
11
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Антоша14 апреля 2017, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Пусть идут и борятся!Молодцы!Что им ещё делать?Как могут,так и привлекают внимание к своей проблеме.Хоть с иконой,хоть с чем.
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Голой грудью можно внимание привлекать, да. А еще курицу во все отверстия в теле пихать и на ютуб выкладывать. Были прецеденты. Очень внимание привлекает
7
2
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Горожанин14 апреля 2017, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
А если АкБарс сдуется,потом с чем поедут?С Кораном?
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АкБарсу не дадут сдуться
7
0
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ага14 апреля 2017, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Пусть идут и борятся!Молодцы!Что им ещё делать?Как могут,так и привлекают внимание к своей проблеме.Хоть с иконой,хоть с чем.
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"Молодцами" будут, если ииииипальники бить будут всяким "Мусиным, Халиковым, Горшкам"! Это виноватые люди, подельники! Зачем далеко ехать?
1
4
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Горожанин14 апреля 2017, 18:32
Богатые тоже плачут помните фильм. Так и надо им
2
2
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Горожаеин14 апреля 2017, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
1905 год напомнило.
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А помнишь 1907, тоже как сейчас время было.
3
1
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Горожанин14 апреля 2017, 18:55
Пусть возьмут рембранта, может никто не заметит.
3
1
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Горожанин14 апреля 2017, 18:56
И как такие придурки денег столько имели на счетах?
4
4
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Горожанин14 апреля 2017, 19:12
Путин им гибридно поможет.
1
3
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Правдоед14 апреля 2017, 19:13
Умру сейчас от смеху сквозь слезы, возьмите с собой еще мощи Серафима Саровского, иллюминатор с "Булгарии" и обломов крыла самолета, который Ирек "посадил". МОСКВЕ ВСЕ ПОХ.....!!!
3
13
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Горожанин14 апреля 2017, 19:20
Поп Гапон кто?
1
3
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Слушатель14 апреля 2017, 19:58
Это еще смешнее, чем декларации о доходах. Проказан, возьмите себя в руки, прекратите веселить публику.
0
4
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Горожанин14 апреля 2017, 20:01
Дайте денег взаймы,миллионов 7,буду каждый день благодарить
0
2
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Горожанин14 апреля 2017, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Пусть идут и борятся!Молодцы!Что им ещё делать?Как могут,так и привлекают внимание к своей проблеме.Хоть с иконой,хоть с чем.
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Пусть! И кодилы, чтоб у каждого в руках были. Если что, будет чем отбиваться, да и в дыму смыться можно будет.
0
2
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Горожанин14 апреля 2017, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Умру сейчас от смеху сквозь слезы, возьмите с собой еще мощи Серафима Саровского, иллюминатор с "Булгарии" и обломов крыла самолета, который Ирек "посадил". МОСКВЕ ВСЕ ПОХ.....!!!
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Сразу Миронов вспомнился, из к/ф Бриллиантовая рука.Когда он просил помощи, оказавшись на островке. Лицо его, в руках.палка а на ней трусы. И пацан, с нимбом на голове идущий типа по воде.:-D:-D:-D
0
2
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Горожанин14 апреля 2017, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Пусть идут и борятся!Молодцы!Что им ещё делать?Как могут,так и привлекают внимание к своей проблеме.Хоть с иконой,хоть с чем.
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''Как могут, так и привлекают к себе внимание '', как про этих.,которые всё порываются парад провести. Ужас
1
2
Согласны с автором?
Горожанин14 апреля 2017, 20:33
С иконой велкам Пересвет санировать.
0
2
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Горожанин14 апреля 2017, 20:51
в Европейский суд надо идти
0
1
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Горожанин14 апреля 2017, 21:00
Идиоты! Что на другое мозгов не хватает?
1
1
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Горожанин14 апреля 2017, 21:21
россия. шёл 21век......
0
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Горожанин14 апреля 2017, 21:30
Икона - это намёк на РПЦ-шный банк Пересвет?
0
0
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Горожанин14 апреля 2017, 22:02
Каэдый день деляться и фотографии мера и президента возмите и министра здоровоохранения.мухаметзянов икрам
0
1
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житель14 апреля 2017, 22:16
В ответ на комментарий пользователя
При чем здесь икона и Татфондбанк? Люди совсем уже с ума сходить начали?
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А почему с чак-чаком и Кораном, не к своему Минниханову сначала?
0
0
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Горожанин14 апреля 2017, 22:28
Пусть ещё в рубища нарядятся,для полноты картины и споют песню о лишениях на клип группы грибы. 100пудов с деньгами вернутся.:-D
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