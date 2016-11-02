Клиенты Татфондбанка поедут просить деньги у Путина с Казанской иконой Божией Матери

Пострадавшие клиенты Татфондбанка, «ИнтехБанка» и Тимер банка намерены поехать в Москву на праздник Пасхи, чтобы обратиться с просьбой к президенту России Владимиру Путину. С собой они возьмут Казанскую икону Божией Матери. Об этом они сообщили в группе в соцсети.

- Практически Казанская икона Божией Матери является символом города Казани и пострадавшие клиенты возлагают надежду, что именно присутствие иконы обратит и сконцентрирует внимание президента РФ Владимира Путина на масштабах человеческого горя, которое обрушилось на судьбы клиентов в результате краха банков Татарстана с государственным участием, - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшие клиенты надеются, что встреча с президентом России именно в таком формате повлияет на развитие событий в плане возмещения потерянных денег.

Напомним, 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка, и открыл конкурсное производство.

По подсчетам временной администрации сумма долгов Татфондбанка составила 189 млрд рублей. Недостаток имущества составил 118 млрд, реальная стоимость активов банка составила 27 млрд 784 млн, рассказали представители ЦБ.

Признание Татфондбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом. Напомним, что 30 марта ЦБ РФ объявил о начале приема требований кредиторов банка.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".