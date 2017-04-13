В Казани у рабочего при Кабинете министров РТ похитили все колеса с его Mercedes

В Ново-Савиновском районе Казани накануне ночью у припаркованного около дома на улице Меридианная Mercedes E-220 украли четыре колеса, сам автомобиль принадлежит 45-летнему рабочему при Кабинете министров РТ. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Преступление произошло в ночь с 12 на 13 апреля, точное время устанавливается. Хозяин авто, увидев отсутствие колес, обратился в полицию, - сообщили ProKazan.ru.

Стоимость похищенного составила около 100 тысяч рублей, по данному факту было возбуждено дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

Идет поиск преступника.