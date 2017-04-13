В Казани на перехватывающей парковке возле Энерго заработает прокат велосипедов

Бесплатный прокат велосипедов заработает с 15 апреля

В Казани на перехватывающей парковке возле станции метро «Козья Слобода» с 15 апреля заработает бесплатный прокат велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Автовладелец, оставивший свою машину на парковке, может взять в прокат один велосипед бесплатно. Стоимость проката второго и последующих велосипедов составляет 50 рублей в час за каждую единицу, - говорится в сообщении.

Сообщается, чтобы взять напрокат велосипед водителю необходимо предъявить инспектору парковки парковочную карту и заключить договор.

- Возврат велосипеда производится при предъявлении парковочной карты. Выезд с территории парковки без ее предъявления и возврата велосипеда запрещен, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, первая перехватывающая парковка на 150 мест появилась в ноябре прошлого года по улице Мулланура Вахитова, 18а. К слову, большую часть расходов, связанных с организацией платных парковок такого типа берёт на себя ООН с программой по снижению выброса в воздух парниковых газов.